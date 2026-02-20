Champions League Inter sogno rimonta e incubo del rosso in bilancio | ecco quanto vale il passaggio del turno per la società
L’Inter ha subito una sconfitta nel playoff di Champions League, un risultato che mette a rischio il suo bilancio e il futuro immediato. La squadra si è trovata sotto di due gol nel primo tempo, complicando la qualificazione. Se l’Inter non supera questo turno, perderà ingenti entrate e rischierà di rimanere fuori dalle competizioni europee. La società ora si concentra sulla partita decisiva, che potrebbe determinare la sua stagione e le strategie di mercato. La sfida si giocherà tra pochi giorni allo stadio San Siro.
Inter News 24 Champions League Inter, l’eliminazione ai playoff costerebbe carissimo e potrebbe condizionare pesantemente il prossimo mercato. Il momento della verità è arrivato per l’Inter di Cristian Chivu. Secondo quanto analizzato nell’edizione odierna di Tuttosport, un eventuale fallimento europeo rappresenterebbe uno smacco d’immagine e una perdita importante in termini economici. La posta in palio non è solo sportiva, ma riguarda la tenuta strutturale del club meneghino per le stagioni a venire, poiché il passaggio del turno garantisce introiti vitali per la programmazione sportiva. Il confronto tra presente e passato.🔗 Leggi su Internews24.com
