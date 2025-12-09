Inter Primavera Liverpool 5-0 manita da sogno e passaggio del turno in Youth League! Ecco com’è andata
di Giuseppe Colicchia la sfida di oggi. Un autentico show, una prova di forza disarmante che sancisce la superiorità tecnica e tattica dei giovani talenti milanesi. L’ Inter Primavera travolge il Liverpool con un clamoroso 5-0 al Konami Youth Development Centre e strappa con autorità il pass per la fase a eliminazione diretta della UEFA Youth League. La squadra allenata da Benito Carbone, tecnico esperto chiamato a forgiare i campioni del domani, accede così ai sedicesimi di finale, dove affronterà una delle formazioni vincenti del percorso “Campioni Nazionali”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Formazioni ufficiali Ajax Inter Primavera: le scelte di Nuijten e Carbone per il match di Youth League
Ajax Inter Primavera 1-1, pari all’esordio in Youth League per i ragazzi di Carbone ma quante emozioni! Ecco com’è andata
Cerpelletti dopo Ajax Inter Primavera: «Oggi Taho è stato bravissimo, mi ispiro a Calhanoglu e non solo. Ecco cosa ci chiede Carbone»
