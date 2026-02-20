Cesena-Spezia sfida tra squadre in crisi Mignani | Ho cercato di lavorare sull' autostima dei giocatori

Il match tra Cesena e Spezia si gioca sabato alle 17:15 al Manuzzi, dopo una serie di risultati negativi per entrambe le squadre. I bianconeri hanno perso sei delle ultime otto gare, mentre gli ospiti cercano di invertire il trend. Mignani, allenatore del Cesena, ha lavorato molto sull’autostima dei suoi giocatori per affrontare questa sfida. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di risalire la china.

"Ho cercato di lavorare sull'autostima della squadra - ha detto il tecnico del Cesena - è normale che la squadra possa essere abbattuta, ma sono ragazzi che ogni volta che sono inciampati hanno saputo rialzare la testa" Sabato alle ore 17:15 al Manuzzi c'è Cesena-Spezia, partita molto delicata per entrambe le squadre, i bianconeri hanno collezionato sei sconfitte nelle ultime otto partite. Fuori causa Zaro per squalifica e Castrovilli per infortunio, Michele Mignani recupera Shpendi e Olivieri che "non hanno fatto tutti gli allenamenti, ma sono giovani e sani e un allenamento in più o in meno non fa la differenza".🔗 Leggi su Cesenatoday.it

