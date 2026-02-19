Cerimonia di chiusura delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 | orari tv ospiti vip e dove vederla in diretta

Il presidente del Comitato Olimpico ha annunciato che la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domenica 22 febbraio alle 20 nell’Arena di Verona, nota anche come Verona Olympic Arena. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere un pubblico più ampio e valorizzare il palco storico della città. La serata vedrà la partecipazione di artisti italiani e ospiti internazionali, con diretta televisiva su diverse reti nazionali. La manifestazione segna la conclusione di due settimane di gare intense e spettacolari.

Dall'Arena di Verona la sfilata degli atleti, lo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne per la prossima edizione Domenica 22 febbraio, alle ore 20, con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, chiamata per l'occasione Verona Olympic Arena, si chiuderanno ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia ha ospitato l'evento a Cinque Cerchi per la terza volta dopo Cortina 1956 e Torino 2006. La cerimonia di apertura di venerdì 6 febbraio era stata un inno all'armonia e un omaggio all'Italia e ai suoi valori.

Cerimonia di apertura olimpiadi Milano Cortina 2026: orari tv, ospiti vip e dove vederla in direttaLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà questa sera, con oltre 2 miliardi di spettatori previsti in tutto il mondo.

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vederlaQuesta sera alle 20, allo stadio San Siro di Milano, si accendono i riflettori sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Cerimonia di Chiusura Olimpiadi 2026 in Arena

