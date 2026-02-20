Celta Vigo-Maiorca domenica 22 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Galiziani vittoriosi sui Bermellones?

Il Celta Vigo ha battuto il Paok nell’andata del play-off di Europa League, rafforzando la fiducia della squadra. La vittoria ha dato slancio ai galiziani, che affrontano ora il Maiorca con maggiore entusiasmo. La partita di domenica alle 18:30 si preannuncia combattuta, con i padroni di casa pronti a sfruttare il momento positivo. I giocatori del Celta cercano di mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica.

Nel tardo pomeriggio di domenica si sfideranno Celta Vigo e Maiorca, in un importante incontro valido per la giornata numero 25 di Liga: il morale dei galiziani è tornato molto alto, dopo la vittoria, importante e per nulla scontata, colta nell'andata del play-off di Europa League, contro il Paok. Non era facile vincere in Grecia,.

Pronostico Celta Vigo-Maiorca: seconda di fila per l’EuropaCelta Vigo-Maiorca è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Per il Celta Vigo è sicuramente un momento positivo. Quattro risultati ... ilveggente.it

Celta Vigo-Maiorca: dove vedere la Liga in streaming e in TVCelta Vigo-Maiorca: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com

