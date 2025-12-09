Facilitazione digitale il Gal Terre Normanne attiva sportello gratuito al Conca d' oro

Spid, Pec, PagoPa, App Io, Inps e altri servizi digitali da utilizzare in modo consapevole e sicuro. Il Gal Terre Normanne fino al 23 dicembre è presente all'interno del centro commerciale Conca d'oro con un Punto digitale facile, sportello di assistenza gratuita ai cittadini per facilitare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

