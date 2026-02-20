Causio attacca i calciatori | Ormai appena ti sfiorano uno cade come un matto Quando giocavo io mi dicevano una cosa
Franco Causio critica il calcio di oggi, affermando che i giocatori cadono facilmente anche con un lieve contatto. Durante un’intervista a RadioBN, l’ex calciatore ha spiegato che, ai suoi tempi, si diceva loro di resistere e non cadere subito. Secondo Causio, la differenza tra il passato e il presente sta nel modo di comportarsi sul campo. Molti atleti, secondo lui, simulano falli per ottenere vantaggi. La sua osservazione si concentra sulla perdita di spontaneità e correttezza nel gioco attuale.
Causio ai microfoni di RadioBN si è soffermato sul calcio moderno sottolineando quando vengono sfiorati cadono come dei matti. Il dibattito sull’etica sportiva e sui comportamenti dei calciatori in campo torna prepotentemente d’attualità dopo gli ultimi velenosi episodi del campionato. A alzare la voce questa volta è un monumento del calcio italiano e bianconero, Franco Causio. Il “Barone”, intervenuto ai microfoni di RadioBN, ha espresso tutto il suo sdegno per la direzione che ha preso il calcio moderno, criticando aspramente la propensione alla simulazione che sta snaturando lo spirito della competizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
