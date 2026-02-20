Causio attacca i calciatori | Ormai appena ti sfiorano uno cade come un matto Quando giocavo io mi dicevano una cosa

Franco Causio critica il calcio di oggi, affermando che i giocatori cadono facilmente anche con un lieve contatto. Durante un’intervista a RadioBN, l’ex calciatore ha spiegato che, ai suoi tempi, si diceva loro di resistere e non cadere subito. Secondo Causio, la differenza tra il passato e il presente sta nel modo di comportarsi sul campo. Molti atleti, secondo lui, simulano falli per ottenere vantaggi. La sua osservazione si concentra sulla perdita di spontaneità e correttezza nel gioco attuale.