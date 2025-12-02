Generoso Rossi | I calciatori sono diventati ormai un cattivo esempio per i bambini Sul calcioscommesse dico una cosa

Generoso Rossi in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha affrontato diversi temi e ripercorso anche la sua avventura. I dettagli Generoso Rossi è stato un portiere di provincia. Oggi su La Gazzetta dello Sport racconta la sua carriera. IL CALCIO DI OGGI – «Onestamente mi fa schifo, è senza valori. I calciatori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Generoso Rossi: «I calciatori sono diventati ormai un cattivo esempio per i bambini. Sul calcioscommesse dico una cosa»

