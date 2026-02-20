Cattiverie a domicilio 2023 | storia vera e spiegazione del finale

Cattiverie a domicilio, film del 2023 diretto da Thea Sharrock, si ispira a una vicenda reale accaduta nel 1922 a Littlehampton, un piccolo borgo inglese. La storia ruota attorno a una serie di eventi violenti che coinvolgono una famiglia locale, scatenando paura tra i residenti. La trama si sviluppa attraverso le azioni di personaggi che cercano di scoprire chi si nasconde dietro le minacce. Il film si concentra sulle tensioni crescenti e su come la comunità affronta il mistero. La pellicola si distingue per il suo realismo e per il clima di suspense.

Cattiverie a domicilio è un film del 2023 diretto da Thea Sharrock. La pellicola si basa su una storia vera ed è ambientata nel 1922, in un piccolo paesino di Littlehampton, in Inghilterra. Qui gli abitanti iniziano a ricevere delle lettere scandalose e pensano che il mittente possa essere Rose Gooding. La sua vicina di casa, Edith Swan, una donna conservatrice, decide di organizzare una protesta che diventa nota in tutto il Paese. Rose rischia di perdere la custodia della figlia per via delle accuse, mentre un gruppo di donne, guidate dalla poliziotta Gladys Moss, cerca di risolvere il mistero.🔗 Leggi su Latuafonte.com

