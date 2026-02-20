Cattiverie a domicilio 2023 | storia vera e spiegazione del finale
Cattiverie a domicilio, film del 2023 diretto da Thea Sharrock, si ispira a una vicenda reale accaduta nel 1922 a Littlehampton, un piccolo borgo inglese. La storia ruota attorno a una serie di eventi violenti che coinvolgono una famiglia locale, scatenando paura tra i residenti. La trama si sviluppa attraverso le azioni di personaggi che cercano di scoprire chi si nasconde dietro le minacce. Il film si concentra sulle tensioni crescenti e su come la comunità affronta il mistero. La pellicola si distingue per il suo realismo e per il clima di suspense.
Cattiverie a domicilio è un film del 2023 diretto da Thea Sharrock. La pellicola si basa su una storia vera ed è ambientata nel 1922, in un piccolo paesino di Littlehampton, in Inghilterra. Qui gli abitanti iniziano a ricevere delle lettere scandalose e pensano che il mittente possa essere Rose Gooding. La sua vicina di casa, Edith Swan, una donna conservatrice, decide di organizzare una protesta che diventa nota in tutto il Paese. Rose rischia di perdere la custodia della figlia per via delle accuse, mentre un gruppo di donne, guidate dalla poliziotta Gladys Moss, cerca di risolvere il mistero.🔗 Leggi su Latuafonte.com
Leggi anche: One Life (2023) come finisce: spiegazione finale e storia di Winton
Leggi anche: Come finisce Nessuno può scaricare mia figlia: finale spiegazione e storia vera del film di Rai 2Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stasera in tv (20 febbraio), Nuzzi riapre il caso Garlasco, Olimpiadi su Rai 2 e Cannavacciuolo mette in riga le Cucine: una serata di sfide e storie forti; RAI 3 * CATTIVERIE A DOMICILIO - 20/02 (21.20) : LA STORIA DI UN MISTERO RISOLTO, FRA GIALLO E COMMEDIA NELL'INGHILTERRA DEGLI ANNI VENTI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Cattiverie a domicilio su RaiTre - Guida TV.
Cattiverie a domicilio: come finisce, trama e location della commediaCattiverie a domicilio: scopri come finisce, la trama completa e tutte le location dov'è stato girato il film ... tag24.it
Cattiverie a domicilio, in tv una commedia nera da non perdereGenere che non trova spesso spazio nella programmazione del servizio pubblico, stasera in tv arriva una interessante commedia nera in costume, in primis ... ciakmagazine.it
Venerdì 20 febbraio, i film in chiaro in prima serata: alle 21,20 su Rai Tre "Cattiverie a domicilio" (2023) alle 21,20 su Italia 1 "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" (2017) alle 21,05 su Canale 20 "The Doorman" (2020) alle 21,20 su Rai 4 (c. 21) "Kill" (202 - facebook.com facebook
ESCLUSIVA / Romano, maestra di sci e cugina di Giada D’Antonio: “Al nord le piste di sci a 10’ da casa, al sud ci vogliono ore” Sulle cattiverie di #RTL: “Imparato a sciare con la TikToker Cattiverie che nessuna ragazza di 16 anni merita di ascoltare”. x.com