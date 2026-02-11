One Life 2023 come finisce | spiegazione finale e storia di Winton

Questa sera su Rai 1 va in onda One Life, il film di James Hawes con Anthony Hopkins. Racconta la storia di Sir Nicholas Winton, l’uomo che salvò centinaia di bambini durante la Seconda guerra mondiale. La pellicola ripercorre la sua vita, dal momento in cui decise di agire fino alla fine, mostrando come un gesto semplice possa fare la differenza. La conclusione del film rivela il coraggio e l’altruismo di Winton, che passò anni senza sapere che il suo aiuto aveva cambiato tante vite.

One Life è un film diretto da James Hawes del 2023, che va in onda stasera in TV su Rai 1. Si tratta dell’adattamento cinematografico, con protagonista Anthony Hopkins, della biografia If It’s Not Impossible. The Life of Sir Nicholas Winton di Barbara Winton. La trama racconta la storia vera di Nicholas Winton, un agente di borsa britannico, figlio di genitori ebrei tedeschi. Negli anni Trenta, ha salvato 669 bambini ebrei prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale, dallo sterminio nazista, in Cecoslovacchia. Aveva solo 29 anni quando è divenuto uno dei fautori dell’operazione Kindertransport, andando contro l’indifferenza del governo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

