Il caso Kalulu scuote i palazzi | la Juventus sfida la FIGC sul terreno della grazia presidenziale
La Juventus ha deciso di opporsi alla FIGC dopo il cartellino rosso mostrato a Pierre Kalulu nel Derby d’Italia. La società torinese contesta la decisione dell’arbitro, ritenendola ingiusta e dannosa per il giocatore. Il club ha presentato un ricorso per ottenere la grazia presidenziale, puntando a far rivedere la sanzione. La questione diventa un caso che coinvolge direttamente le alte sfere del calcio italiano. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime partite.
Il braccio di ferro tra la Juventus e le istituzioni calcistiche ha raggiunto l’apice della tensione diplomatica dopo il discusso cartellino rosso rimediato da Pierre Kalulu nel Derby d’Italia. Nonostante il verdetto del campo sia stato di fatto sconfessato dall’ AIA (Associazione Italiana Arbitri), che ha ammesso l’errore del direttore di gara nel sanzionare il difensore francese per un contatto giudicato “lievissimo”, la giustizia sportiva ha respinto il ricorso bianconero. Una chiusura frontale che ha spinto il sodalizio torinese a giocare l’ultima, disperata carta politica: l’istanza di grazia diretta a Gabriele Gravina.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
