Bambino col cuore bruciato chiesta la procedura per alleviare il dolore per il piccolo Domenico | l' annuncio

Domenico, un bambino di otto anni, ha subito gravi ustioni al cuore dopo un incidente domestico. La famiglia ha chiesto di avviare una procedura per alleviare le sue sofferenze, suscitando discussioni sulla natura dell’intervento. L’avvocato della madre ha chiarito che non si tratta di eutanasia, ma di un percorso di cure palliative compatibili con le condizioni del piccolo. Il reparto di rianimazione del Monaldi ha già predisposto le prime misure per gestire il dolore. La decisione resta al giudice, mentre i medici cercano di trovare una soluzione.

Ora non resta che alleviare le sofferenze del piccolo Domenico. L’amara decisione è arrivata giovedì 19 febbraio e a comunicarla è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste la mamma del piccolo. “Una volta tolta la sedazione Domenico non si è svegliato”, quindi la decisione di procedere con una PCC, una Pianificazione Condivisa delle Cure, un percorso che evita l’accanimento terapeutico e allevia il dolore del paziente. Un paziente che non ha ricevuto un cuoricino nuovo e che non merita altre sofferenze. “Non è eutanasia“, precisa Petruzzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

