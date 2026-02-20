Caro bollette sulla famiglia peso doppio che sull' impresa
Il bollettino della Bce di ieri mostra che le famiglie italiane affrontano costi energetici molto più alti rispetto alle imprese energivore, con un divario che raggiunge il doppio. Questa differenza si traduce in bollette molto più salate per le famiglie, che devono mettere in conto spese superiori per l’energia rispetto alle aziende. In Italia, il costo dell’elettricità per le famiglie è tra i più elevati dell’area euro, paragonabile solo a quello di Germania e Spagna. La situazione si riflette nelle bollette mensili delle famiglie italiane.
Il bollettino della Bce diffuso ieri ha fotografato una realtà che in Italia pesa da anni: le famiglie pagano l'elettricità circa il doppio delle imprese energivore, un divario tra i più ampi dell'area euro insieme a Germania e Spagna. Alla base ci sono oneri di sistema più elevati, scelte fiscali e una maggiore dipendenza dai combustibili fossili importati, fattori che hanno finito per scaricare sui consumatori domestici una quota sproporzionata dei costi. In questo contesto, il decreto Energia varato dal governo appare come un intervento coerente con la necessità di riequilibrare il sistema e alleggerire le bollette, intervenendo proprio sulle componenti che più incidono sui prezzi finali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
