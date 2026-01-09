Le punture dimagranti possono offrire risultati temporanei, ma uno studio recente evidenzia un rischio importante: l’effetto rimbalzo. Interrompendo il trattamento, molte persone sperimentano una fame incontrollabile e un aumento di peso superiore a quello iniziale, recuperando i chili persi in meno di due anni. È fondamentale valutare attentamente le soluzioni per la perdita di peso, considerando anche i possibili effetti a lungo termine.

Le persone che interrompono l’uso di farmaci per la perdita di peso potrebbero recuperare tutti i chili persi in meno di due anni. La ricerca si è concentrata sui farmaci agonisti del recettore GLP-1, tra cui semaglutide (commercializzato come Ozempic e Wegovy) e tirzepatide (venduto come Mounjaro e Zepbound). Una vasta ricerca pubblicata sul British Medical Journal, che ha coinvolto oltre 9.300 persone, rivela che chi interrompe queste terapie tende a recuperare i chili persi con una velocità impressionante: circa quattro volte più rapidamente di chi segue una dieta tradizionale. In meno di due anni, i sacrifici e i risultati ottenuti rischiano di svanire completamente, riportando il corpo (e i valori del cuore) alla situazione di partenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Punture dimagranti, l’effetto rimbalzo che uno studio rivela: fame incontrollabile e peso doppio

Leggi anche: Creme effetto botox che spianano le rughe senza punture davvero sul viso

Leggi anche: Uno studio rivela che l'86% dei giocattoli comprati online non è sicuro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Boom delle punture per dimagrire: "Si spendono fino a 300 euro al mese". Ecco chi ne fa richiesta - Tantissime persone, anche nel Maceratese, ricorrono alle punture "dimagranti". ilrestodelcarlino.it

Boom delle punture dimagranti sotto le feste Il servizio a #zonabianca - facebook.com facebook