Cantiere sotto sequestro in via Zigarelli | confermati i sigilli il 2 aprile incidente probatorio decisivo

Il cantiere di via Zigarelli è stato messo sotto sequestro dopo un incidente verificatosi il 15 febbraio, che ha causato danni a una struttura vicina. Le autorità hanno deciso di sigillare l’area per accertare le responsabilità e verificare eventuali irregolarità nelle pratiche di costruzione. Il 2 aprile si svolgerà un incidente probatorio per chiarire le cause del danno e valutare eventuali omissioni. La polizia ha già predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi ai passanti e ai residenti.

Indagini sulla costruzione di un complesso residenziale in area vincolata: sette persone indagate e attesa per le perizie tecniche Avellino, 20 febbraio 2026 - Resta sotto sequestro il cantiere di via Zigarelli, un'area di circa 3.000 metri quadrati interessata dalla costruzione di un complesso residenziale. Il tribunale ha confermato la misura cautelare disposta lo scorso 20 gennaio, mentre l'inchiesta prosegue e si prepara a un passaggio ritenuto decisivo: il 2 aprile è fissato l'incidente probatorio per l'esame delle perizie tecniche. L'indagine riguarda la realizzazione di dodici appartamenti e diciotto box interrati, per un investimento stimato in quattro milioni di euro.