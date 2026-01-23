Avellino cantiere sotto sequestro | l’inchiesta ai raggi X della Procura

A Avellino, un cantiere è stato temporaneamente sequestrato su disposizione della Procura, coinvolgendo dodici appartamenti e diciotto box interrati, con uno scavo di circa tremila metri quadrati. L’inchiesta in corso mira a chiarire eventuali irregolarità e a garantire la regolarità delle procedure edilizie. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità approfondiscono gli aspetti legali e tecnici del caso.

Il cantiere è lì, immobile. Dodici appartamenti, diciotto box interrati, terra smossa per circa tremila metri quadrati. Valore stimato: quattro milioni di euro. Siamo ad Avellino, in via Zigarelli, a ridosso del Vallone Fenestrelle.Da oggi quell’insieme di cemento, ferro e promesse edilizie è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Viale Papiniano, il cantiere finisce sotto sequestro: per la Procura è nuova costruzione abusiva Leggi anche: Roma: crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ferito, aperta inchiesta della Procura Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Avellino, cantiere sotto sequestro: l’inchiesta ai raggi X della Procura; Avellino, sequestrata palazzina abusiva a ridosso di un fiume e del parco Fenestrelle; Abusivismo edilizio, sotto sequestro 12 unità immobiliari per un valore di 4 milioni di euro; Avellino, sette indagati per lottizzazione abusiva: sequestrato un complesso residenziale in Via Zigarelli. FOTO/Abusi edilizi ad Avellino, in via Zigarelli sequestrato cantiere residenziale da 4 milioni di euroSigilli al mega cantiere di via Zigarelli: l'accusa è di aver avviato i lavori di costruzione di un insediamento residenziale con titoli edilizi risultati illegittimi e di false attestazioni catastal ... corriereirpinia.it Abusivismo edilizio, sotto sequestro 12 unità immobiliari per un valore di 4 milioni di euroIn data odierna, militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, hanno eseguito un decreto sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, di un ... irpinianews.it Sequestrato un edificio in costruzione e il suo cantiere da 3.000 metri quadri in via Zigarelli ad Avellino. In azione i carabinieri del Nucleo Forestale. Secondo la Procura il complesso, costituito da 12 unità immobiliari, rappresenta una lottizzazione abusiva, real - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.