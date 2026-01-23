Avellino cantiere sotto sequestro | l’inchiesta ai raggi X della Procura

Da avellinotoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, un cantiere è stato temporaneamente sequestrato su disposizione della Procura, coinvolgendo dodici appartamenti e diciotto box interrati, con uno scavo di circa tremila metri quadrati. L’inchiesta in corso mira a chiarire eventuali irregolarità e a garantire la regolarità delle procedure edilizie. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità approfondiscono gli aspetti legali e tecnici del caso.

Il cantiere è lì, immobile. Dodici appartamenti, diciotto box interrati, terra smossa per circa tremila metri quadrati. Valore stimato: quattro milioni di euro. Siamo ad Avellino, in via Zigarelli, a ridosso del Vallone Fenestrelle.Da oggi quell’insieme di cemento, ferro e promesse edilizie è.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Viale Papiniano, il cantiere finisce sotto sequestro: per la Procura è nuova costruzione abusiva

Leggi anche: Roma: crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ferito, aperta inchiesta della Procura

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Avellino, cantiere sotto sequestro: l’inchiesta ai raggi X della Procura; Avellino, sequestrata palazzina abusiva a ridosso di un fiume e del parco Fenestrelle; Abusivismo edilizio, sotto sequestro 12 unità immobiliari per un valore di 4 milioni di euro; Avellino, sette indagati per lottizzazione abusiva: sequestrato un complesso residenziale in Via Zigarelli.

FOTO/Abusi edilizi ad Avellino, in via Zigarelli sequestrato cantiere residenziale da 4 milioni di euroSigilli al mega cantiere di via Zigarelli: l'accusa è di aver avviato i lavori di costruzione di un insediamento residenziale con titoli edilizi risultati illegittimi e di false attestazioni catastal ... corriereirpinia.it

Abusivismo edilizio, sotto sequestro 12 unità immobiliari per un valore di 4 milioni di euroIn data odierna, militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, hanno eseguito un decreto sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, di un ... irpinianews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.