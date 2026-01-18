Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. Attualmente, si discute del futuro di Sommer, mentre l’affare Mlacic sembra essere momentaneamente sospeso. Resta con noi per tutte le informazioni più recenti e dettagliate sulle operazioni di mercato dei nerazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: novità sul futuro di Sommer, frena l’affare Mlacic

Calciomercato Inter LIVE: frena l’affare Mlacic, Oaktree pensa al colpo dal Real Madrid

Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato dell'Inter: si segnala una pausa nell'affare Mlacic e l'interesse di Oaktree per un acquisto dal Real Madrid. Di seguito, tutte le trattative, le indiscrezioni e gli incontri recenti riguardanti il mercato nerazzurro.

Calciomercato Inter LIVE: frena l’affare Mlacici, Ausilio punta forte su Vicario per la porta

Segui le ultime novità del calciomercato dell’Inter: aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. Al momento, l’affare Mlacici è in stand-by, mentre Ausilio concentra le sue attenzioni su Vicario per la porta. Restate con noi per tutte le news e le evoluzioni del mercato nerazzurro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Inter, salta Mlacic Il giocatore non è convinto e il padre vuole la Premier https://www.calciostyle.it/calciomercato/inter-salta-mlacic-il-giocatore-non-e-convinto-e-il-padre-vuole-la-premierfsp_sid=1913530 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com