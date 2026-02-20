BTP Valore nuova emissione a marzo | ecco come funziona a chi conviene e quanto si guadagna

Il Ministero dell’Economia ha annunciato il ritorno del BTP Valore, in programma dal 2 al 6 marzo, per incentivare i piccoli investitori. Questo titolo di Stato, con scadenza di sei anni, prevede pagamenti di interessi trimestrali crescenti e un bonus dello 0,8% se si tiene fino alla fine. La tassazione ridotta al 12,5% rende più interessante l’investimento. La nuova emissione si rivolge a chi cerca un rendimento stabile e un incentivo extra, anche con somme contenute.

Dal 2 al 6 marzo torna il BTP Valore, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Il titolo ha durata di sei anni, offre interessi trimestrali crescenti e un premio fedeltà dello 0,8% se mantenuto fino alla scadenza, con una tassazione agevolata al 12,5%.