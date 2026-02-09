Btp Valore a marzo 2026 in arrivo una nuova emissione | a chi conviene e quanto si guadagna

Lunedì 2 marzo parte la nuova emissione di Btp Valore 2026. Si rivolge ai piccoli risparmiatori e avrà una durata di sei anni. I rendimenti aumentano ogni due anni, grazie a un meccanismo chiamato step-up, e ci sarà anche un premio finale. Chi decide di investire ora può valutare se questa offerta fa al caso suo e quanto può guadagnare nel tempo.

Da lunedì 2 marzo parte la nuova emissione di Btp Valore 2026. I titoli di Stato riservati ai piccoli risparmiatori retail avranno una durata di sei anni, con rendimenti crescenti ogni due anni (meccanismo step-up) e un premio finale. Le informazioni come rendimento e codice ISIN saranno rese note il 27 febbraio.

