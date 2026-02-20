Brandan Fraser torna con un nuovo film | ‘Pressure’

Brendan Fraser torna sul grande schermo interpretando un personaggio protagonista nel nuovo film ‘Pressure’. La pellicola, diretta da Anthony Maras e scritta con David Haig, è tratta dall’omonima pièce teatrale del 2014. Fraser, che ha affrontato un periodo difficile, si riappropria del ruolo principale in un’opera che promette tensione e atmosfere intense. La produzione si sta già preparando alle prime riprese, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Pressure sarà il nuovo film diretto Anthony Maras, co-scritto con David Haig, adattamento dell'omonima opera teatrale dello stesso Haig, presentata nel 2014. Il film vede protagonista il Premio Oscar Brendan Fraser nei panni di Dwight D. Eisenhower e il metereologo della Royal Air Force James Stagg intepretato da Andrew Scott, racconta le 72 ore che hanno preceduto la più grande invasione militare via mare mai tentata. Il lavoro prezioso di Brendan Fraser. Di cosa parlerà il film? Pressure è incentrato su Eisenhower (Fraser) e sul meteorologo della Royal Air Force, il Capitano James Stagg (Scott), mentre valutano i rischi, tra cui le condizioni meteorologiche pericolose, nei giorni che precedettero l'invasione alleata della Normandia, in Francia, nel 1944, per dare inizio alla liberazione dell'Europa occidentale.