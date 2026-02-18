Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | uno splendido Brandan Fraser nella vita degli altri

Brendan Fraser torna sul grande schermo con un film che racconta le sfide di una famiglia in difficoltà, e questa volta il motivo è una crisi economica improvvisa che ha colpito molte famiglie. Da giovedì, al cinema, ogni settimana proporremo un film diverso, e questa settimana tocca proprio a lui, protagonista di una storia toccante che mette in luce le difficoltà quotidiane di persone comuni. La forza della narrazione coinvolge lo spettatore, che si immerge completamente in un mondo fatto di emozioni vere e situazioni concrete.

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio dedicato alla Settima Arte ispirato a un capolavoro meno conosciuto del grande maestro Dino Risi: Il giovedì. Per questa settimana, tra le nuove uscite attese in sala da giovedì 12 febbraio, abbiamo scelto il colossal Rental Family (Nelle Vite Degli Altri), Philip Vandarpleog è un attore americano che vive da otto anni a Tokyo, in Giappone, che considera ormai casa propria.🔗 Leggi su Quicomo.it

Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Vita privataDa giovedì al cinema, un nuovo grande film ogni settimana, tra emozioni e narrazioni coinvolgenti.

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Ammazzare stanca

RENTAL FAMILY (2026) Trailer ITA #2 | Brendan Fraser | Film Commedia Drammatica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.