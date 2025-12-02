Sabrina Salerno a Belve | Ho conosciuto mio padre a 12 anni Amante di Berlusconi? Falso

Commozione per la cantante e showgirl nel ricordare la difficile infanzia lontana dai genitori e la decisione di chiedere il test del DNA a suo padre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabrina Salerno a Belve: "Ho conosciuto mio padre a 12 anni. Amante di Berlusconi? Falso"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sabrina Salerno si confessa a Belve: gli amori e il padre segreto - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno e Fabio Fognini sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve di Francesca Fagnani. Martedì #2dicembre, in prima serata su Rai 2. #BallandoConLeStelle Vai su X

Sabrina Salerno a Belve: "Ho conosciuto mio padre a 12 anni. Amante di Berlusconi? Falso" - Sabrina Salerno, ospite dell'ultima puntata di Belve su Rai 2, parlerà della difficile infanzia, e del presunto flirt con Berlusconi: le anticipazioni. Si legge su gazzetta.it

Sabrina Salerno: «Berlusconi? Non sono mai stata la sua amante, ma se sono qui è anche grazie a lui. Papà l'ho conosciuto a 12 anni e ho amato un cantante famoso» - Sabrina Salerno svela i momenti belli e quelli più difficili della sua vita. Come scrive leggo.it

Sabrina Salerno a Belve: "Qui anche grazie a Berlusconi". Poi svela la storia col famoso cantante - Sabrina Salerno a Belve tra carriera, flirt con Berlusconi, rapporto col padre e l'amore per un cantante italiano ... Segnala corrieredellosport.it

Sabrina Salerno a Belve, la verità sulla storia di Berlusconi. Il padre scoperto a 12 anni e il vecchio amore: «Non dico chi è, ma riempie gli stadi» – Il video - Ultima puntata di stagione per il programma di Francesca Fagnani, che ospita anche Fabio Fognini e Stefania Sandrelli ... Lo riporta open.online

Belve (2 dicembre): tre ospiti, pianti e Berlusconi tirato in ballo da Sabrina Salerno: cosa vedremo nell’ultima puntata - Nella puntata di questa sera, Francesca Fagnani intervisterà la nota cantante e showgirl e non mancheranno rivelazioni inedite: scopriamo di più. Segnala libero.it

Sabrina Salerno a Belve: «Mai stata l'amante di Berlusconi. Mio padre non voleva riconoscermi. E ora sono innamorata di un cantante che ha fatto la storia» - Sabrina Salerno svela i momenti belli e quelli più difficili della sua vita. ilmessaggero.it scrive