Roma celebra il rispetto per animali e natura | successo per il premio Rispetto e Amore

Roma ha celebrato il rispetto per animali e natura con la terza edizione del premio “Rispetto e Amore”. L'evento ha visto la partecipazione di volti noti e dei cani della Pet for Help, tra cui Joy di Sara Cicolani e il compagno a quattro zampe di Licia Colò, sottolineando l’importanza dell’empatia e della tutela ambientale.

Roma, 16 dicembre 2025 -Tanti volti noti e soprattutto la presenza di musetti simpatici, i cani della Pet for help, il cagnolino Joy di Sara Cicolani che ha portato con se una storia molto commovente,poi l’accompagnatore a 4 zampe della splendida Licia Colò hanno inaugurato la terza Edizione di questo premio “ Rispetto e Amore “ dedicato a chi con il proprio lavoro e la propria immagine pubblica promuove l’empatia, l’amore, il rispetto verso gli animali e la natura. L’evento è stato dedicato all’attrice Aichè Nanà, che tutta la vita si è prodigata per i randagi e ha lottato per i diritti degli animali. Cdn.ilfaroonline.it Pordenone: cartello denigra napoletani, scatta la polemica Possesso Responsabile, a Roma il progetto che educa i giovani alla cura degli animali - A Roma è stato presentato in Campidoglio, nella Sala Carroccio, il progetto Possesso Responsabile, un’iniziativa sviluppata da Boehringer Ingelheim Animal Health Italia ... ilmessaggero.it

10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali - Da ormai molti anni il 10 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali: origini e curiosità. msn.com

Roma celebra l’arrivo del nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno al Circo Massimo. L’evento si svolgerà martedì 31 dicembre 2025, a partire dalle ore 21:30, sul palco si alterneranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso, protagonisti de - facebook.com facebook

Il Messico celebra il Natale nel cuore di Roma! Con orgoglio evidenziamo la partecipazione di #Chihuahua come Stato ospite al Natale Messicano 2025 in Vaticano, parte del #Giubileo2025. x.com