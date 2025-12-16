Roma celebra il rispetto per animali e natura | successo per il premio Rispetto e Amore

16 dic 2025

Roma ha celebrato il rispetto per animali e natura con la terza edizione del premio “Rispetto e Amore”. L'evento ha visto la partecipazione di volti noti e dei cani della Pet for Help, tra cui Joy di Sara Cicolani e il compagno a quattro zampe di Licia Colò, sottolineando l’importanza dell’empatia e della tutela ambientale.

Roma, 16 dicembre 2025 -Tanti volti noti e soprattutto la presenza di musetti simpatici, i cani della Pet for help, il cagnolino Joy di Sara Cicolani che ha portato con se una storia molto commovente,poi l’accompagnatore a  4 zampe della splendida Licia Colò hanno inaugurato la terza Edizione di questo premioRispetto e Amore “ dedicato a chi con il proprio lavoro e la propria immagine pubblica  promuove  l’empatia, l’amore, il rispetto verso gli animali e la natura.  L’evento è stato dedicato all’attrice Aichè Nanà, che tutta la vita si è prodigata per i randagi e ha lottato per i diritti degli animali. Cdn.ilfaroonline.it

