Bixby diventa agente conversazionale in one ui 8.5

Samsung ha aggiornato Bixby, rendendolo un agente conversazionale più intelligente con One UI 8.5. La nuova versione di Bixby permette agli utenti di gestire meglio le attività quotidiane tramite comandi vocali più precisi. L’azienda ha migliorato la comprensione delle richieste e la risposta alle domande più complesse. Questo aggiornamento mira a semplificare l’uso del telefono e aumentare l’efficienza nelle interazioni. I possessori di dispositivi Samsung possono già provare le novità di Bixby nella versione più recente del sistema operativo.

il lancio della nuova versione di bixby, integrata in one ui 8.5, segna un passaggio significativo per l'assistente vocale di samsung. la raffinatezza della comprensione del linguaggio naturale, l'adozione di strumenti di gestione automatizzata del dispositivo e l'accesso ai contenuti web in tempo reale promettono un'interazione più fluida e autonoma, riducendo la necessità di navigare tra le impostazioni. l'evoluzione punta a offrire un manuale operativo interattivo, capace di adattarsi alle richieste quotidiane senza richiedere conoscenze tecniche precise. bixby con one ui 8.5: gestione guidata e accesso web in tempo reale.