bimbo con il cuore bruciato non soffre e non stacchiamo la spina

Un bambino di due anni, Domenico, è ricoverato dall 23 dicembre all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. La causa del problema risiede nel danno grave al cuore del piccolo, che presenta cicatrici profonde. Il direttore dell’unità di terapia intensiva, Antonio Corcione, ha spiegato che la condizione è molto critica, ma i medici continuano a trattarlo senza staccare la spina, cercando di alleviare il dolore. La famiglia aspetta notizie sulle prossime mosse dei sanitari.

"La situazione è molto critica, ma non ci accaniamo e non stacchiamo la spina ". Lo ha detto ai cronisti all'esterno dell'ospedale Monaldi Antonio Corcione, direttore Dipartimento Area critica, sulla situazione di Domenico, il bambino di 2 anni ricoverato dal 23 dicembre per un trapianto di cuore fallito. "Noi stiamo - ha spiegato - applicando una legge dello Stato, del 2017, che tutela il paziente. Con i genitori abbiamo condiviso la terapia da fare. Non ci accaniamo, non stacchiamo la spina, non facciamo le cure palliative che si fanno a casa, non facciamo la terapia del dolore. Il bambino è sedato, collegato a un apparecchio e ha una grande insufficienza multiorgano".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

