Famiglia nel bosco rigidi e contrari a collaborare | il Tribunale dispone la perizia psichiatrica per i genitori Perché i bimbi restano in comunità
Non devono seguire le regole della casa famiglia ma dovrebbero mantenere le stesse abitudini, come quando si trovavano insieme nella casa nel bosco. Devono alzarsi all’ alba e andare a dormire entro le 18, avrebbe pretesto la mamma Catherine, che va a trovare quotidianamente i tre figli allontanati da lei e dal marito Nathan. È questo uno dei tanti aspetti che non deporrebbero a favore della volontà dei genitori di “ cooperare stabilmente ” con gli operatori nell’interesse dei bambini. Ed è una delle motivazioni che hanno portato il Tribunale dei minorenni dell’Aquila a stabilire che, per il momento, i bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i minori restano in casa-famiglia: genitori chiedono 50.000 euro a figlio per visite mediche, Tribunale dispone consulenza tecnica: “Rudere senza utenze e rifiuto delle visite”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, Salvini: perizia psichiatrica a genitori vergognosa, si rovina vita famiglia per bene
Famiglia nel bosco, il tribunale: "Genitori troppo rigidi e dipendenti dal proprio stile di vita" - L'ordinanza del tribunale per i minorenni ha dato l'incarico ad una Ctu per verificare lo stato 'psichico' della coppia ... msn.com
Famiglia nel bosco, perizia psicodiagnostica sui genitori/ “Indizi di preoccupante negligenza”: l’ordinanza - Famiglia nel bosco, i giudici hanno disposto una perizia psicodiagnostica sui genitori. ilsussidiario.net
Famiglia nel bosco, l’avvocato lascia. “I genitori contrari a ogni proposta” - Birmingham, residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e i giudici per i minorenni de L’Aquila segna un punto ... quotidiano.net
Tg2. . La famiglia che ha deciso di vivere nel bosco in #Abruzzo. I bimbi rimarranno nella casa protetta e per #Natale il papà potrà stare con loro. Intanto il tribunale dei minori ha chiesto ulteriori perizie - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, i diritti dei bambini x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.