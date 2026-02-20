Berlino proprietario vittima del racket Denuncia ma è costretto a chiudere la sua attività

Jan Philipp Bubinger, proprietario del ristorante Ständige Vertretung a Berlino, ha deciso di chiudere l’attività dopo aver subito ripetute richieste di denaro da parte di criminali. Le pressioni estorsive, che durano da mesi, lo hanno costretto a interrompere il suo lavoro e a perdere la clientela abituale. La sua denuncia ha attirato l’attenzione sulle infiltrazioni mafiose nella capitale tedesca, dove l’attività di Bubinger rappresenta un esempio di come le estorsioni colpiscano anche i piccoli imprenditori.

Una situazione estremamente preoccupante ha coinvolto Jan Philipp Bubinger, proprietario del ristorante Ständige Vertretung, il quale denuncia estorsioni di tipo mafioso (racket) a Berlino, in Germania. Bubinger ha raccontato a Euronews di richieste in denaro di 500 euro al mese, con annesse minacce che, per mesi, ha dovuto subire il proprietario. Il racket esiste e Bubinger lo denuncia, costretto a chiudere il suo ristorante a Berlino. In un'intervista rilasciata lo scorso mese a Euronews, il proprietario racconta: "Erano tre arabi, un po' scontrosi, in tenuta da jogging". Spiega che "all'inizio cercavano deliberatamente di spaventare (gli ospiti, ndr)". Germania, la denuncia di un ristoratore vittima del racket a BerlinoJan Philipp Bubinger racconta a Euronews di una richiesta di 500 euro al mese, ma alcuni clan chiedono ai proprietari di ristoranti tra i 200 e i 300mila euro. Chi non paga viene minacciato con armi e ...