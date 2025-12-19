Attività di volantinaggio a Torrione ma a Salerno è vietato | la denuncia

A Salerno, il volantinaggio a Torrione è vietato, e questa mattina un uomo è stato denunciato per aver distribuito volantini vicino alla farmacia Grimaldi, probabilmente per promuovere un circo. La normativa locale mira a regolamentare questa attività, garantendo decoro e sicurezza nel quartiere. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regolamentazioni comunali in materia di pubblicità ambulante.

Questa mattina un'attività di volantinaggio è stata svolta da un uomo, sembra per pubblicizzare la presenza di un circo, nei pressi della farmacia Grimaldi a Torrione. A segnalarlo alla nostra redazione alcuni residenti che ricordano come, a Salerno, sia vietato fare qualsiasi tipo di. Secondo il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) del Comune, la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario è soggetta a regole precise e può essere effettuata solo in modi ...

