Senza micio non si viaggia | gli italiani mettono il benessere dei gatti al primo posto

Per molti italiani il gatto non è più solo un animale da compagnia, ma un vero e proprio pilastro della famiglia. Una recente indagine condotta da Rover.com in occasione della prossima Giornata nazionale del gatto (17 febbraio) rivela come il legame tra umani e felini si sia trasformato profondamente negli ultimi anni. Il cambiamento più significativo è arrivato con lo smart working: lavorando da casa, quasi la metà dei proprietari ha stretto un rapporto molto più solido con il proprio micio, potendo dedicare tempo prezioso a giochi e coccole che prima, tra ufficio e pendolarismo, erano impossibili. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Il benessere degli animali domestici al primo posto
Il benessere degli animali domestici è una priorità importante per ogni proprietario.
