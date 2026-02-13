Per molti italiani il gatto non è più solo un animale da compagnia, ma un vero e proprio pilastro della famiglia, tanto che sempre più persone scelgono di portare i loro felini con sé durante i viaggi, anche a costo di affrontare lunghe tratte in auto o treni.

Per molti italiani il gatto non è più solo un animale da compagnia, ma un vero e proprio pilastro della famiglia. Una recente indagine condotta da Rover.com in occasione della prossima Giornata nazionale del gatto (17 febbraio) rivela come il legame tra umani e felini si sia trasformato profondamente negli ultimi anni. Il cambiamento più significativo è arrivato con lo smart working: lavorando da casa, quasi la metà dei proprietari ha stretto un rapporto molto più solido con il proprio micio, potendo dedicare tempo prezioso a giochi e coccole che prima, tra ufficio e pendolarismo, erano impossibili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Senza micio non si viaggia: gli italiani mettono il benessere dei gatti al primo posto

Il benessere degli animali domestici è una priorità importante per ogni proprietario.

Il primo ministro britannico Keir Starmer rischia il posto.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Ercolino, il gatto senza un occhio adottato da una persona speciale come lui; Gatti travolti dalle auto. Micio salvato e curato grazie a una colletta; Scratch! Ubbidisci al gatto! la nuova irresistibile e un po’ irriverente guida di Grazia Giovanardi; 10 fontanelle d'acqua che faranno felici i tuoi gatti e ti libereranno il bidet una volta per tutte.

Consiglio importante per chi viaggia con un gatto a bordo Se il tuo micio sparisce durante una sosta e sembra svanito nel nulla, prima di disperarti guarda sotto il veicolo. Davvero. Questa è la storia incredibile di Percy, un gatto testardo e del suo umano, un ca - facebook.com facebook

Gli italiani e i gatti: più coccole e gioco grazie allo smart working. La metà rinuncia a un viaggio se non ha soluzioni per il micio x.com