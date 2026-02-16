GdF Salerno devoluti alla Croce Rossa oltre mille capi di abbigliamento

La Guardia di Finanza di Salerno ha consegnato più di mille capi di abbigliamento alla Croce Rossa di Serre, per aiutare le persone in difficoltà. La donazione è stata fatta questa mattina e include giacche, magliette e pantaloni, raccolti durante i controlli anti contraffazione. Un gesto concreto che mira a sostenere chi vive in condizioni di bisogno nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato un’importante iniziativa di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre (SA), donando oltre 1.100 capi di abbigliamento, impiegati nell’ambito del progetto “Filo Rosso – Laboratorio di Cucito Sociale”, disposto dalla Croce Rossa Italiana a livello centrale, che verrà presentato il 19 febbraio p.v. Saranno previsti laboratori per insegnare il mestiere di sarta a donne fragili eo vittime di violenza che provvederanno a rimuovere i marchi contraffatti dagli indumenti prima di destinarli agli sportelli sociali della Croce Rossa per la devoluzione alle persone in stato di necessità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

