Bartolomeo Cesi ovvero la sublime armonia
È prorogata fino a Pasqua la bella mostra su ’ Bartolomeo Cesi. Pittura del silenzio nell’età dei Carracci’ in corso al Museo Civico Medievale di Bologna. Si tratta della prima mostra monografica dedicata a Bartolomeo Cesi (Bologna, 1556-1629), uno dei più significativi interpreti della cultura figurativa bolognese tra Cinquecento e Seicento, "l’artista della Controriforma", dalla sensibilità religiosa austera e schietta, che più di tutti, nel vivace clima culturale della città felsinea, volle realizzare gli indirizzi della nuova arte cristiana tracciata nel Discorso sulle immagini sacre e profane (1585) del cardinale Gabriele Paleotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
