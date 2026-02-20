È prorogata fino a Pasqua la bella mostra su ’ Bartolomeo Cesi. Pittura del silenzio nell’età dei Carracci’ in corso al Museo Civico Medievale di Bologna. Si tratta della prima mostra monografica dedicata a Bartolomeo Cesi (Bologna, 1556-1629), uno dei più significativi interpreti della cultura figurativa bolognese tra Cinquecento e Seicento, "l’artista della Controriforma", dalla sensibilità religiosa austera e schietta, che più di tutti, nel vivace clima culturale della città felsinea, volle realizzare gli indirizzi della nuova arte cristiana tracciata nel Discorso sulle immagini sacre e profane (1585) del cardinale Gabriele Paleotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bartolomeo Cesi, ovvero la sublime armonia

Leggi anche: “Ovvero”, ovvero la parola più difficile da interpretare in una legge

‘La Croce – Pace Sublime Pensiero’ con l’Ultimo Ballo in MascheraLa rassegna culturale “La Croce – Pace Sublime Pensiero”, promossa da Ultimo Ballo in Maschera e diretta dal Maestro Michele Letizia, si prepara ad accogliere un nuovo evento ad Arienzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.