Barcellona-Levante domenica 22 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I blaugrana provano a ripartire

Il Barcellona ha perso due partite consecutive, dopo la sconfitta nel derby di Copa del Rey e la successiva sconfitta in Liga contro il Girona. La serie negativa ha messo in crisi la squadra e aumentato le pressioni intorno all’ambiente blaugrana. Domenica 22 febbraio 2026, alle 16:15, i catalani affrontano il Levante in una sfida decisiva per risollevare il morale. La squadra cerca di ritrovare fiducia e riprendere il cammino vincente.

© Infobetting.com - Barcellona-Levante (domenica 22 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I blaugrana provano a ripartire

Il momento della stagione del Barcellona si è improvvisamente complicato: la bruttissima batosta del Metropolitano, nell’andata delle semifinali di Copa del Rey, probabilmente ha lasciato qualche strascico e la squadra ha perso anche nella successiva trasferta, stavolta in Liga, contro il Girona. Quelli lasciati a Montilivi, sono tre punti molto pesanti nella corsa al titolo:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com Barcellona-Oviedo (domenica 25 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Ampio successo per i blaugrana?Analisi della sfida tra Barcellona e Oviedo in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 16:15. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: quote Barcellona Levante: il pronostico sui blaugrana; Calcio estero, il programma del weekend: Real Madrid e Lens difendono il primato ritrovato, Tottenham-Arsenal snodo cruciale in Premier; Clou Manchester City-Newcastle, è sfida azzurra Donnarumma-Tonali; - la Repubblica. Pronostico Barcellona vs Levante – 22 Febbraio 2026Il confronto di La Liga tra Barcellona e Levante si giocherà il 22 Febbraio 2026 alle 16:15 al maestoso Camp Nou. Una sfida che richiama grande attenzione per ... news-sports.it Barcellona-Levante: diretta streaming gratis e dove vedere il match di LigaSegui Barcellona-Levante in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola ... msn.com Da dawowar Pedri a wasan da Levante UD, Dani Olmo zai koma matsayinsa da ya fi so, a bayan ‘yan gaba a matsayin mai tsara wasa. Olmo na da burin ara yawan wallayensa da kuma taimaka wa FC Barcelona ta dawo kan turbar nasara a La Li - facebook.com facebook