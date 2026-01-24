Analisi della sfida tra Barcellona e Oviedo in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 16:15. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando anche l’andamento recente delle due squadre. La partita rappresenta un’occasione importante per i blaugrana, che cercano di consolidare la loro posizione in campionato, superando eventuali difficoltà incontrate nelle recenti uscite. Un confronto da seguire con attenzione per comprendere le chances di successo di entrambe le formazioni.

In una lunga stagione possono capitare determinate partite stregate nelle quali è davvero difficile ribaltare la sorte avversa: la sensazione è che il Barcellona abbia vissuto una sfida di questo tipo domenica scorsa a San Sebastian. Tra gol annullati, legni e occasioni mancate, i blaugrana hanno vissuto una notte nera e la Real Sociedad è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Oviedo (domenica 25 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Ampio successo per i blaugrana?

Barcellona-Oviedo (domenica 25 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Catalani chiamati a un successo annunciatoAnalisi e aggiornamenti su Barcellona-Oviedo, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 16:15.

C’è la firma del solito Mbappé sul successo del Real Madrid in casa del Villarreal Kylian raggiunge quota 21 centri in questa LaLiga grazie a una doppietta e regala 3 punti ai Blancos: sorpasso in testa alla classifica, con 51 punti, in attesa del Barcellona ch - facebook.com facebook

