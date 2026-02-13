Enrico Barbolini confermato alla guida della Eurotek Laica Uyba fino al 2027

Enrico Barbolini è stato riconfermato alla guida della Eurotek Laica Uyba fino al 2027, mantenendo così la stabilità tecnica della squadra dopo un’annata positiva. La decisione è stata annunciata ieri dalla società, che ha sottolineato come il tecnico abbia contribuito a rafforzare il roster e a portare un gioco più espressivo. Un dettaglio che distingue questa conferma è la volontà di puntare sui giovani, con ben cinque atleti under 20 inseriti nel roster della prossima stagione.

Il panorama della pallavolo nazionale e internazionale è segnato da nuove conferme, recuperi in campo, programmi della prossima stagione e primissimi segnali di mercato. In questa sintesi si evidenziano le principali novità legate allo staff tecnico, alle qualificazioni delle competizioni europee, al movimento delle giocatrici e alle iniziative legate al movimento femminile nazionale. l'uyba volley busto arsizio annuncia la conferma della guida tecnica per la stagione 202627, sottolineando una prospettiva di stabilità e continuità. la scelta mette in evidenza l'impegno del club nel mantenere un percorso coerente con gli obiettivi a medio termine e nel valorizzare il lavoro già avviato con le atlete e lo staff. Pallavolo A1F – Enrico Barbolini guiderà la panchina dell'UYBA anche nella stagione 2026/27Enrico Barbolini sarà l'allenatore della UYBA Volley Busto Arsizio anche per la stagione 2026/27. Una decisione che rafforza il progetto tecnico biancorosso e conferma la piena fiducia della società n ... Domenica alle 17 le farfalle affrontano Il Bisonte Firenze in un match cruciale per difendere la posizione playoff. Morale alto dopo il 3-0 a Cuneo, «serve concentrazione» avvisa il tecnico Enrico Barbolini