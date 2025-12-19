Favorire l’adozione di diete sane e sostenibili ispirate al modello mediterraneo, intervenendo in contesti e fasi di vita diversi ma complementari: il periodo perinatale e l’ambiente urbano, in particolare quello scolastico. Questo l’obiettivo di fondo dei due progetti di ricerca internazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Fondazione Umberto Veronesi: borsa di ricerca biennale a un progetto dell’Università di Parma

Leggi anche: Prima candelina per il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trasformare i sistemi alimentari mediterranei: il programma “PRIMA” finanzia due progetti di ricerca dell’Università di Parma - Con PANACEA e SHARE l’Università di Parma consolida ulteriormente la propria vocazione nel campo delle scienze dell’alimentazione e della nutrizione, contribuendo alla trasformazione dei sistemi ... parmatoday.it