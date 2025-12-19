Trasformare i sistemi alimentari mediterranei | il programma PRIMA finanzia due progetti di ricerca dell’Università di Parma

Favorire l’adozione di diete sane e sostenibili ispirate al modello mediterraneo, intervenendo in contesti e fasi di vita diversi ma complementari: il periodo perinatale e l’ambiente urbano, in particolare quello scolastico. Questo l’obiettivo di fondo dei due progetti di ricerca internazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

trasformare sistemi alimentari mediterraneiTrasformare i sistemi alimentari mediterranei: il programma “PRIMA” finanzia due progetti di ricerca dell’Università di Parma - Con PANACEA e SHARE l’Università di Parma consolida ulteriormente la propria vocazione nel campo delle scienze dell’alimentazione e della nutrizione, contribuendo alla trasformazione dei sistemi ... parmatoday.it

