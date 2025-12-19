Trasformare i sistemi alimentari mediterranei | il programma PRIMA finanzia due progetti di ricerca dell’Università di Parma
Favorire l’adozione di diete sane e sostenibili ispirate al modello mediterraneo, intervenendo in contesti e fasi di vita diversi ma complementari: il periodo perinatale e l’ambiente urbano, in particolare quello scolastico. Questo l’obiettivo di fondo dei due progetti di ricerca internazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
