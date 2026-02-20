Bad Bunny a WrestleMania 42 | la WWE prepara un piano segreto

Bad Bunny ha partecipato a WrestleMania 42, creando grande sorpresa tra i fan. La presenza del cantante portoricano sul ring ha attirato l’attenzione di molti e sembra essere il risultato di un accordo in fase avanzata tra la WWE e il musicista. Fonti interne rivelano che il rapper si sta allenando duramente per il suo debutto ufficiale. L’evento si svolgerà nel grande stadio di Los Angeles, dove si aspettano migliaia di spettatori.

Il legame tra le vette delle classifiche e il ring di Stamford si avvicina: le voci provenienti dalle fonti di settore indicano una trattativa avanzata tra la WWE e l’entourage di Bad Bunny, con l’obiettivo di assicurare la partecipazione della star portoricana a wrestlemania 42. Le prime risposte raccolte descrivono l’esito come molto positivo, suggerendo che la passione per il wrestling, alimentata dall’epico incontro del 2023 contro Damian Priest, resta viva. In questo contesto, l’azione si concentra su una ricerca di attivazione mediatica capace di rendere l’appuntamento irrinunciabile per il pubblico globale.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bad Bunny a WrestleMania 42: la WWE prepara un piano segreto Leggi anche: Bad Bunny protagonista a WrestleMania 42 per rilanciare lo spettacolo Leggi anche: WWE: Possibile aggiornamento sullo status di Bad Bunny per WrestleMania Bad Bunny Wrestlemania Debut #wwe #wrestling #wrestlemania Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bad Bunny e il wrestling: storia di un amore che l’ha visto diventare wrestler; WWE punta al ritorno di Bad Bunny a WrestleMania 42; WWE: Possibile aggiornamento sullo status di Bad Bunny per WrestleMania; Sarebbe storico, Logan Paul sogna un match con Bad Bunny. WWE punta al ritorno di Bad Bunny a WrestleMania 42La WWE sta valutando piani creativi per il ritorno di Bad Bunny a WrestleMania 42, mentre le idee per i match stanno guadagnando slancio. worldwrestling.it WWE: Possibile aggiornamento sullo status di Bad Bunny per WrestleManiaUno dei personaggi più in voga del momento è senza dubbio Bad Bunny, che oltre ad essere un cantante di enorme successo si è rivelato anche un ottimo atleta che ha fatto benissimo nelle sue apparizion ... zonawrestling.net Atlantico Live, 2017: immagina di essere al primo concerto di Bad Bunny a Roma e aver pagato solo 20 euro per vederlo Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti Erson Cobani #badbunny - facebook.com facebook Andare a scuola a New York con Bad Bunny e il passaporto nello zaino (di C. Calabrò) x.com