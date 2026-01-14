Nera a Metà | il tributo a Pino Daniele all’Altrove Teatro Studio

Nera a Metà è uno spettacolo musicale e narrativo dedicato a Pino Daniele, in programma all’Altrove Teatro Studio di Roma. L’evento si svolgerà venerdì 23 gennaio alle ore 20:00, offrendo un tributo sobrio e rispettoso alla figura e alla musica del celebre artista napoletano. Un’occasione per riscoprire e onorare il patrimonio musicale di Pino Daniele attraverso un percorso intimo e coinvolgente.

Cosa: Nera a metà, uno spettacolo musicale e narrativo dedicato alla memoria di Pino Daniele.. Dove e Quando: All'Altrove Teatro Studio di Roma, venerdì 23 gennaio alle ore 20:00.. Perché: Un viaggio autobiografico intenso che unisce la musica del "Lazzaro felice" alla storia personale dell'attrice e cantante Ottavia Bianchi.. Il legame tra un artista e il suo pubblico spesso trascende la semplice fruizione estetica, diventando parte integrante del tessuto connettivo di una vita intera. È questo il fulcro di Nera a metà, lo spettacolo che torna eccezionalmente in scena all'Altrove Teatro Studio di Roma per omaggiare Pino Daniele.

