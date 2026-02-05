Fiorentina Paratici si presenta | Voglio una squadra bella e internazionale ma ora testa alla salvezza

Fabio Paratici si presenta ufficialmente alla stampa. Ha detto di voler costruire una squadra bella e internazionale, ma prima di tutto pensa alla salvezza del club. Oggi, nel suo primo giorno al Viola Park, ha risposto alle domande dei giornalisti, senza nascondere le sfide che lo aspettano.

Dopo il suo arrivo al Viola Park nel pomeriggio di ieri, oggi Fabio Paratici è stato presentato alla stampa, rispondendo alle numerose domande dei giornalisti presenti. A prendere per primo la parola è stato il direttore generale Alessandro Ferrari: “Difficle presentarlo, visto tutti i risultati che ha ottenuto. Abbiamo percepito grande entusiasmo e voglia di venire qui alla Fiorentina. E' un ennesimo segnale da parte della famiglia Commisso di portare all'interno persone che riescano a valorizzare questo club, che ci diano una mano dal punto di vista sportivo ma anche aziendale. Con Paratici siamo convinti di aver fatto una scelta giusta”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

