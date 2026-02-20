Autonomia differenziata il PPN attacca | La riforma Calderoli è una truffa

Giulio Arrighini, presidente dell’Assemblea federale del Partito Popolare del Nord, ha definito la riforma Calderoli sull’autonomia differenziata una vera truffa. La sua critica arriva dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, ritenuti troppo favorevoli alle regioni più ricche. Arrighini denuncia che l’accordo favorisce le aree più sviluppate a discapito di altre, e invita a riflettere sui reali effetti di questa scelta. La polemica si accende sul ruolo che avrà l’intesa nei servizi pubblici.

"Il governo centralista usa il tema dell'autonomia per placare l'elettorato del Nord: inutile, risibile e inattuabile", dichiara Arrighini In ordine al via libera del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare con le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, Giulio Arrighini, presidente dell'Assemblea federale del Partito Popolare del Nord, ha dichiarato: "Ancora una volta l'ineffabile ministro Calderoli, riguardo ai cosiddetti "schemi di intesa preliminari con le regioni del Nord", si prodiga nell'annuncio del nulla. Si vende un passaggio formale privo di ogni rilevanza e soprattutto di nessuna sostanza come un passo decisivo, si usa strumentalmente il tema dell'autonomia come "il sol dell'avvenire" al fine malcelato di placare quel che resta di un elettorato storicamente autonomista e soprattutto il nascere di un partito come il Partito Popolare del Nord, che ritiene la riforma Calderoli inutile, risibile oltre che inattuabile".