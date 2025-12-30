Oltre la legge Calderoli l’autonomia differenziata secondo la Toscana

Oltre alla legge Calderoli, la Toscana ha avviato un percorso di autonomia differenziata, portando la questione davanti alla Corte costituzionale. L’anno scorso, insieme ad altre regioni del centrosinistra, ha impugnato la normativa per approfondire il tema delle competenze e delle modalità di attuazione. Questa dinamica rappresenta un passo importante nel dibattito sull’autonomia regionale in Italia, con implicazioni di lungo termine per il sistema istituzionale e amministrativo del paese.

Come vola il tempo. L’anno scorso la Toscana, insieme ad altre tre regioni amministrate dal centrosinistra (Puglia, Campania e Sardegna) aveva impugnato alla Corte costituzionale l’intera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

