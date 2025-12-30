Oltre la legge Calderoli l’autonomia differenziata secondo la Toscana

Oltre alla legge Calderoli, la Toscana ha avviato un percorso di autonomia differenziata, portando la questione davanti alla Corte costituzionale. L’anno scorso, insieme ad altre regioni del centrosinistra, ha impugnato la normativa per approfondire il tema delle competenze e delle modalità di attuazione. Questa dinamica rappresenta un passo importante nel dibattito sull’autonomia regionale in Italia, con implicazioni di lungo termine per il sistema istituzionale e amministrativo del paese.

Quando un comune è montano? Le nuove norme del ministro Calderoli e le polemiche: «Una legge per le Alpi e contro l'Appennino» - 800 i comuni montani in Italia: si perdono così finanziamenti e norme dedicate. corrieredibologna.corriere.it

Calderoli: mille Comuni non saranno piu’ montani? Sono quelli che hanno sottratto risorse - L'Uncem lancia un appello a non litigare, ma l'Emilia- dire.it

Oltre per il Regolamento attuativo della / # sono ingiustificabili. Ho presentato un # per impegnare la #Giunta a rispettare, finalmente, le scadenze e a dare piena attuazione a una legge fo - facebook.com facebook

Il disagio causato dalle #campane rumorose oltre i limiti di legge è diffuso. Riceviamo tante richieste di aiuto da persone esasperate allo sportello SOS Laicità. Per difendersi dalle campane "selvagge" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.