Atterrato all' aeroporto di Verona viene arrestato in meno di 24 ore con oltre mezzo chilo di cocaina

Lunedì 16 febbraio, un giovane albanese è stato arrestato a Bressanone dopo un controllo di routine che si è trasformato in un’operazione antidroga. L’uomo, appena atterrato all’aeroporto di Verona, aveva con sé oltre mezzo chilo di cocaina, nascosta nel bagaglio. Le forze dell’ordine hanno intercettato il sospetto durante un controllo nelle vie centrali della città. Il ragazzo è stato fermato e condotto in commissariato, dove è stato formalizzato il suo arresto per detenzione di droga a fini di spaccio.

Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio un controllo di routine nelle vie del centro di Bressanone si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un giovane cittadino albanese, poco più che ventenne, accusato di «detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente». La pattuglia dell’Ufficio controllo del territorio del commissariato di pubblica sicurezza di Bressanone ha fermato un’utilitaria risultata intestata a un pregiudicato bolzanino. Alla guida si trovava il giovane straniero, che non parlava italiano e ha esibito agli agenti il proprio passaporto. Dal documento è emerso che era arrivato in Italia il giorno precedente, atterrando all’aeroporto di Verona.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Beccato a spacciare, in casa aveva oltre 1 chilo e mezzo di cocaina: arrestato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atterrato all'aeroporto, 38enne arrestato; Atterrato all’aeroporto, 38enne arrestato; Bufera sull’aeroporto di Olbia, l’atterraggio non riesce: dirottato il volo da Roma; Volo con pazienti e bambini palestinesi arrivato a Ciampino. Atterrato all'aeroporto di Verona viene arrestato in meno di 24 ore con oltre mezzo chilo di cocainaIl giovane albanese, arrivato in Italia il giorno prima dello stop della polizia, è stato fermato a bordo di un'auto che celava sotto il sedile 430 grammi di cocaina. Il resto della droga è stato trov ... veronasera.it Olimpiadi 2026, il vicepresidente Usa Vance atterrato a Malpensa(LaPresse) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Milano ... msn.com Atterrato all’aeroporto, 38enne arrestato #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #aeroporto #arrestato #polizia | http://ow.ly/c2vu106uJe5 - facebook.com facebook ECCO MARIANUCCI Luca #Marianucci è atterrato all'aeroporto di #Torino Caselle. Oggi il primo allenamento col @TorinoFC_1906, sarà subito a disposizione per #TorinoLecce. Arriva in prestito secco dal @sscnapoli. #calciomercato x.com