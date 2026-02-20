Il giovane di 20 anni di Imola ha ammesso di aver messo pietre sui binari, causando un grave rischio per i treni della linea Ancona-Piacenza. La sua dichiarazione:

Bologna, 20 febbraio 2026 – Convalidato l’arresto il sabotatore dei treni, disposti i domiciliari per il ventenne imolese che martedì ha posizionato pietre sui binari sulla linea Ancona-Piacenza nel territorio di Castel San Pietro Terme. Le parole al gip . Il giovane, accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interuzione di pubblico servizio, si è detto dispiaciutissimo anche per la sofferenza causata alla famiglia. Ha parlato e risposto alle domande del giudice Andrea Romito e ha escluso qualsiasi collegamento o connotazione di natura politica o di matrice anarchica. Ha detto di avere agito in un momento di difficoltà, spiegando che sta attraversando una situazione di profondo disagio personale, difficoltà che parrebbe legata a motivi di natura sentimentale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attentato ai treni, il giovane: “Mi dispiace tantissimo, sto passando un momento difficile”

