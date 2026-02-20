Attentato ai treni il giovane | Mi dispiace tantissimo sto passando un momento difficile
Il giovane di 20 anni di Imola ha ammesso di aver messo pietre sui binari, causando un grave rischio per i treni della linea Ancona-Piacenza. La sua dichiarazione:
Bologna, 20 febbraio 2026 – Convalidato l’arresto il sabotatore dei treni, disposti i domiciliari per il ventenne imolese che martedì ha posizionato pietre sui binari sulla linea Ancona-Piacenza nel territorio di Castel San Pietro Terme. Le parole al gip . Il giovane, accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interuzione di pubblico servizio, si è detto dispiaciutissimo anche per la sofferenza causata alla famiglia. Ha parlato e risposto alle domande del giudice Andrea Romito e ha escluso qualsiasi collegamento o connotazione di natura politica o di matrice anarchica. Ha detto di avere agito in un momento di difficoltà, spiegando che sta attraversando una situazione di profondo disagio personale, difficoltà che parrebbe legata a motivi di natura sentimentale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Berrettini salta l’Australian Open 2026, l’ennesimo ritiro: “Mi dispiace tantissimo”
Leggi anche: Dwayne Johnson, il discorso commovente durante la premiazione: "Stiamo tutti passando un momento difficile"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sabotaggio treni, la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in Italia; Sabotaggio ai treni, una rivendicazione per tre ordigni diversi; Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata. Fs: Cavi bruciati, atti dolosi. Salvini: Atti criminali. Treni in ritardo fino a 140 minuti; Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: ritardi fino a 140 minuti.
Sabotaggio ai treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasportiUn attentato ai trasporti e un gesto commesso con finalità di terrorismo. ansa.it
Sabotaggi ai treni, 20enne arrestato a Castel San Pietro e accusato di attentato alla sicurezza dei trasportiIl giovane fermato per un tentativo di sabotaggio dei treni. Aveva posizionato delle pietre sui binari: decisiva la telefonata di un cittadino ... virgilio.it
Sabotaggio ai treni, indagini mirate: focus su terrorismo e attentato ai trasporti - facebook.com facebook
Lancio di sassi contro un treno nel Cremonese, arrestato un 14enne. Per il ragazzo l'accusa è attentato alla sicurezza dei trasporti #ANSA x.com