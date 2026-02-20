Atalanta vs Napoli ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta ha affrontato il Napoli nella ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, una partita che si è giocata sulla grinta dei giocatori. La causa principale è stata la corsa alle prime posizioni in classifica, con entrambe le squadre desiderose di ottenere tre punti fondamentali. I nerazzurri cercano di avvicinarsi alla zona Champions, mentre i partenopei vogliono consolidare il terzo posto. La sfida si è svolta al Gewiss Stadium, dove i tifosi hanno sostenuto le loro squadre fino all’ultimo minuto.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I nerazzurri vogliono proseguire la loro rincorsa verso la zona Champions League, mentre i partenopei devono difendere la terza piazza. Atalanta vs Napoli si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri, reduce dalla sconfitta patita in Germania dal Dortmund nell'andata del playoff di Champions League, sono in ripresa in campionato, e l'ultima vittoria ottenuta in casa della Lazio, lo dimostra. Ora c'è da superare uno scoglio più grande come i campioni d'Italia, ma che si dovrà comunque cercare di superare per sperare ancora nel quarto posto. Atalanta-Napoli sarà diretta da Chiffi di Padova. Al Var Aureliano