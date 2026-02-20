Assoluzione nel processo per estorsione aggravata | due giovani prosciolti dal Tribunale di Avellino

Un processo per estorsione aggravata si è concluso con l’assoluzione di due giovani di 36 e 33 anni, residenti tra Cervinara e Montesarchio. Il Tribunale di Avellino ha deciso di proscioglierli perché non sono state trovate prove sufficienti contro di loro. I due erano accusati di aver tentato di ottenere denaro da un commerciante locale. La decisione del giudice ha portato alla fine del procedimento, lasciando ancora molte domande senza risposta.

Oggi si è concluso il primo grado di giudizio nel processo per estorsione aggravata a carico di due giovani, rispettivamente di 36 e 33 anni, residenti, rispettivamente, a Cervinara e Montesarchio. Il processo si è svolto dinanzi al Tribunale Collegiale di Avellino, presieduto dalla Dott.ssa Matarazzo. I due imputati, assistiti dagli Avvocati Rolando Iorio e Stefano Alessandrelli, erano accusati di aver compiuto atti di estorsione aggravata nei confronti di un imprenditore di Cervinara. La vicenda sarebbe iniziata dopo che l’imprenditore aveva acquistato un capannone industriale dal valore di oltre 400.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Pomigliano d’Arco, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: due arresti Leggi anche: Assoluzione per Antonio Mazzocchi: il Tribunale di Avellino ribalta l’accusa sull’attentato a IrpiniAmbiente Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assoluzione in appello e ricorso della parte civile: ribadito il perimetro solo civile dell’impugnazione ex art. 576 c.p.p.; LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PENALE ESPLICA PIENA EFFICACIA NEL PROCESSO TRIBUTARIO; L'ex sindaco di Farindola Lacchetta dopo l'assoluzione per Rigopiano: Nove anni di sofferenza; Maxi-incendio Secam: chieste due condanne e un’assoluzione nel processo con rito abbreviato. Potenza, assoluzione in appello per Eni nel processo sui reflui petroliferi in BasilicataPotenza, la Corte d’Appello assolve Eni nel processo sui reflui delle estrazioni petrolifere in Basilicata. In primo grado la società era stata condannata a una sanzione da 700mila euro e alla confisc ... trmtv.it Tragedia di Piazza Castello: si va verso l'assoluzione per i due imputatiIl giudice revoca le consulenze della difesa dei titolari della ditta incaricata della rimozione della statua che, a Motta di Livenza, avrebbe causato la morte di Maurizio Battistetti, avvenuta il 5 m ... trevisotoday.it Assolto in via definitiva dall’accusa di concorso esterno, “l’assoluzione nasce nel processo” - facebook.com facebook