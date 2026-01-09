Assoluzione per Antonio Mazzocchi | il Tribunale di Avellino ribalta l’accusa sull’attentato a IrpiniAmbiente

Il Tribunale di Avellino ha assolto Antonio Mazzocchi, 59 anni, coinvolto in un procedimento relativo all’attentato a IrpiniAmbiente. La decisione rappresenta la fine di un lungo iter giudiziario, che aveva visto Mazzocchi accusato di legami con il clan Graziano di Quindici. La sentenza evidenzia l’importanza di un’analisi accurata e obiettiva nelle vicende giudiziarie.

AVELLINO – La vicenda giudiziaria che coinvolge Antonio Mazzocchi, 59 anni, ritenuto dagli investigatori una figura di riferimento del clan Graziano di Quindici, si è conclusa – almeno per questo procedimento – con un verdetto di assoluzione. L'uomo, già detenuto nel carcere di Siracusa per una.

