Assoluzione per Antonio Mazzocchi | il Tribunale di Avellino ribalta l’accusa sull’attentato a IrpiniAmbiente

Da avellinotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Avellino ha assolto Antonio Mazzocchi, 59 anni, coinvolto in un procedimento relativo all’attentato a IrpiniAmbiente. La decisione rappresenta la fine di un lungo iter giudiziario, che aveva visto Mazzocchi accusato di legami con il clan Graziano di Quindici. La sentenza evidenzia l’importanza di un’analisi accurata e obiettiva nelle vicende giudiziarie.

AVELLINO – La vicenda giudiziaria che coinvolge Antonio Mazzocchi, 59 anni, ritenuto dagli investigatori una figura di riferimento del clan Graziano di Quindici, si è conclusa – almeno per questo procedimento – con un verdetto di assoluzione. L’uomo, già detenuto nel carcere di Siracusa per una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Attacco a IrpiniAmbiente, chiesta condanna per Antonio Mazzocchi

Leggi anche: Assoluzione piena per falsa dichiarazione dei redditi: il tribunale di Avellino riconosce l'insussistenza del fatto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

assoluzione antonio mazzocchi tribunaleSpari contro IrpiniAmbiente a Quindici, assolto dalle accuse Mazzocchi - Il cinquantanovenne Antonio Mazzocchi, detenuto per un altra condanna nel carcere di Siracusa e ritenuto elemento di  del clan Graziano di Quindici e’ stato assolto dall’accusa di aver esploso colpi d ... corriereirpinia.it

assoluzione antonio mazzocchi tribunaleQuindici, spari contro Irpiniambiente: assolto Antonio Mazzocchi - L'articolo Quindici, spari contro Irpiniambiente: assolto Antonio Mazzocchi proviene da OttoPagine. msn.com

assoluzione antonio mazzocchi tribunaleQuindici, spari contro Irpiniambiente: la difesa mina le trascrizioni - L'articolo Quindici, spari contro Irpiniambiente: la difesa mina le trascrizioni proviene da OttoPagine. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.