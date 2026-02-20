Assemblea annuale Legacoop faccia a faccia con la Regione | Più ascolto e regole nuove per gli appalti

Durante l’assemblea annuale di Legacoop, si è discusso di un maggiore ascolto e di nuove regole per gli appalti, in risposta alle sfide attuali. La Regione ha partecipato a un confronto diretto con oltre 250 rappresentanti delle province di Ravenna e Rimini, affrontando temi come democrazia, pari opportunità e partecipazione. Il dibattito ha anche ricordato le celebrazioni per l’ottantesimo del voto alle donne, rafforzando il legame tra valori e realtà locali. La discussione proseguirà nei prossimi incontri.

I vertici della cooperazione romagnola chiamano a raccolta istituzioni e imprese: dal nodo del personale ai rischi dei dazi Usa Un confronto a tutto campo sui “Valori contemporanei” della cooperazione, a partire da democrazia, pari opportunità e partecipazione, con un richiamo esplicito alle celebrazioni dell’ottantesimo del voto alle donne: più di 250 cooperatrici e cooperatori delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena si sono riuniti oggi al Teatro Rasi per l’assemblea annuale di Legacoop Romagna. A ritrovarsi è stato un distretto che associa 352 cooperative e oltre 320 mila soci, con più di 28mila occupati e un valore della produzione che supera gli 8 miliardi di euro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

