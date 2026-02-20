Ars il 50% dei deputati diserta le commissioni e solo il 16% prende la parola | ecco chi sono i meno presenti

A causa della scarsa partecipazione, circa la metà dei deputati dell'Ars si assenta regolarmente dalle sedute delle commissioni, mentre solo il 16% di loro interviene attivamente. La presenza complessiva nei lavori delle commissioni si ferma al 51%, mantenendo un livello molto basso. Spesso, alcuni commissari non prendono mai la parola, lasciando le discussioni a pochi. Questa situazione evidenzia un coinvolgimento limitato nelle attività parlamentari. Molti deputati preferiscono rimanere in silenzio durante le riunioni.

Le presenze dei deputati nelle sedute di commissione dell'Ars superano di pochissimo il 50% (51 per l'esattezza) e in queste gli interventi dei commissari, che testimoniano l'effettivo interesse per la materia in discussione, avvengono col contagocce (solo il 16% prende la parola). È quanto emerge da uno studio del deputato regionale del M5S Adriano Varrica, che prende in esame due parametri quantitativi dell'attività nelle sette commissioni legislative permanenti di Palazzo dei Normanni - le presenze e gli interventi - ma non l'aspetto qualitativo, cioè l'apporto dei deputati in termini di proposte e iniziative parlamentari.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sicilia: Ars, solo il 16% dei deputati partecipa al dibattito.

