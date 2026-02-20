Sicilia | Ars solo il 16% dei deputati partecipa al dibattito

In Sicilia, solo il 16% dei deputati partecipa attivamente al dibattito, causando una scarsa discussione nelle commissioni parlamentari. La mancanza di presenza si traduce in un dibattito limitato e in decisioni prese con pochi contributi. Le assenze frequenti e il basso coinvolgimento dei parlamentari influenzano negativamente l’efficacia delle sedute. Questa situazione si ripercuote sulla qualità delle scelte politiche e sulla trasparenza del lavoro parlamentare. La situazione resta critica e richiede interventi per migliorare l’impegno dei deputati.

Commissioni Parlamentari Siciliane: Un Impegno a Metà tra Assenze e Scarso Dibattito. Palermo – Un'indagine dettagliata sull'attività delle commissioni dell'Assemblea Regionale Siciliana rivela un quadro preoccupante di partecipazione e coinvolgimento dei deputati. L'analisi, condotta da un parlamentare del Movimento 5 Stelle, evidenzia frequenti assenze e una scarsa propensione all'intervento durante le sedute, sollevando dubbi sull'efficacia del lavoro legislativo e sulla trasparenza del processo decisionale. Un Ritratto a Raggi X delle Commissioni. I dati emergono da un esame accurato dei verbali delle commissioni legislative permanenti di Palazzo dei Normanni, analizzati dall'inizio della legislatura fino al 10 febbraio scorso.