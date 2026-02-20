Ape sociale 2026 | quali sono i lavori gravosi usuranti ammessi? L’elenco in vigore

Il governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’Ape sociale, una misura che permette ai lavoratori di accedere anticipatamente alla pensione. La decisione deriva dalla legge di bilancio approvata a fine dicembre 2025, che ha esteso questa forma di sostegno per chi svolge lavori gravosi. L’indennità, coperta dallo Stato e pagata dall’INPS, si riceve ogni mese fino al raggiungimento dell’età pensionabile o se si opta per la pensione anticipata. La lista dei mestieri ammessi comprende attività usuranti e rischiose, come l’edilizia e l’agricoltura.

Prorogata sino al 31 dicembre 2026 per effetto dell’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 162 – 163, Legge 30 dicembre 2025, numero 199) APE sociale si concretizza in un’indennità economica a carico dello Stato ed erogata dall’INPS mensilmente fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento ottenuto in anticipo rispetto all’età per la vecchiaia. L’indennità APE spetta, previa domanda all’INPS, ai lavoratori in possesso di determinati requisiti anagrafici, che si trovano in almeno una delle quattro condizioni descritte dall’articolo 1, comma 179, Legge 11 dicembre 2016, numero 232.🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Ape sociale 2026: quali sono i lavori gravosi/usuranti ammessi? L’elenco in vigore Leggi anche: Nuova carbon tax in vigore dal 1° gennaio 2026: che cos’è e quali sono i codici Cbam Leggi anche: Bonus casa 2026, quali vengono rinnovati e quali spariranno: l'elenco Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dip. Previdenza – Legge di Bilancio 2026: pensioni, le principali novità; Inps, requisiti per andare in pensione nel 2026: cosa cambia. Tutte le novità; Quando posso andare in pensione nel 2026?; Le principali misure previdenziali della Legge di Bilancio 2026. APE sociale: come e quando chiedere la certificazione dei requisitiLa legge di Bilancio (legge n. 199/2025) con la proroga dell’APE sociale per il 2026 stabilizza per un ulteriore anno l’uscita anticipata riservata ... ipsoa.it Pensione anticipata con l’Ape Sociale: l’elenco dei lavori gravosiCos’è l’Ape Sociale, quali requisiti servono per accedervi e l’elenco dei principali lavori gravosi che permettono la pensione anticipata. newsmondo.it APE Sociale confermata per chi matura i requisiti entro l'anno • Prorogato al 31 dicembre 2026 l'APE Sociale (anticipo pensionistico) per i lavoratori che matureranno i requisiti entro tale data. Si comunica agli interessati la riapertura della domanda per la verifi - facebook.com facebook Per determinare lo stato di disoccupazione necessario per ottenere l’APE sociale, sono irrilevanti tutti i rapporti di durata inferiori ai sei mesi, Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2107/2026 ln.run/ordinanza-cort… x.com