Nuova carbon tax in vigore dal 1° gennaio 2026 | che cos’è e quali sono i codici Cbam

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la nuova carbon tax, nota come Cbam, che rappresenta un cambiamento importante nelle politiche ambientali europee. Questa misura mira a ridurre le emissioni di gas serra attraverso nuovi obblighi e codici specifici. In questa guida, verranno spiegati cos’è il Cbam e quali sono i codici associati, offrendo un’analisi chiara e precisa delle novità in ambito fiscale e ambientale.

L'introduzione del Cbam 2026 segna una svolta storica nelle politiche ambientali e climatiche dell'Unione Europea, trasformando radicalmente le dinamiche del commercio internazionale. Il meccanismo, istituito dal Regolamento Ue 2023956, mira a equiparare il costo del carbonio tra i prodotti fabbricati in Europa e quelli importati da Paesi extra-UE. L'obiettivo primario è prevenire il cosiddetto carbon leakage, ovvero la delocalizzazione della produzione verso territori con standard ambientali meno rigorosi. Inizialmente, la misura si applica a settori ad alta intensità energetica quali siderurgia, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

NUOVA TASSA UE?/ Carbon tax, il costo (inaccettabile) delle follie green e del riarmo di Bruxelles - La Commissione Ue vorrebbe introdurre una nuova tassa, una “carbon tax” destinata a colpire i consumi privati. ilsussidiario.net

